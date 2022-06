Résultat des législatives à Cinq-Mars-la-Pile - Election 2022 (37130) [PUBLIE]

12/06/22

Résultat des législatives 2022 à Cinq-Mars-la-Pile

Le résultat des élections législatives 2022 à Cinq-Mars-la-Pile est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Indre-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Cinq-Mars-la-Pile. Au sein de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, les 2866 citoyens de Cinq-Mars-la-Pile ont jeté leur dévolu sur la représentante Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire s'élève à 53%. Au niveau de la ville, Ambre Louisin a raflé 28% des votes. Elle précède Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 24% et 24% des voix. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire : 54 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cinq-Mars-la-Pile Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 23,89% Ambre Louisin Rassemblement National 21,08% 28,03% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 23,89% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 7,68% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 6,68% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 3,15% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 3,23% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 1,84% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,61% Participation au scrutin Circonscription Cinq-Mars-la-Pile Taux de participation 50,45% 46,55% Taux d'abstention 49,55% 53,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 2,17% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,22% Nombre de votants 43 947 1 334

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cinq-Mars-la-Pile sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Que vont choisir les supporters de gauche à Cinq-Mars-la-Pile ? Dans les 2 bureaux de vote de Cinq-Mars-la-Pile, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 19,27% des suffrages le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,34% et 2,01% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 25,62% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Cinq-Mars-la-Pile. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Cinq-Mars-la-Pile ? A l'issue du dernier vote, à Cinq-Mars-la-Pile, Marine Le Pen terminait en tête de la présidentielle avec 28,7% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,97%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 19,27% et Éric Zemmour avec 5,32%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement bouleverser ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Cinq-Mars-la-Pile L'une des grandes inconnues des législatives sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Cinq-Mars-la-Pile. La guerre en Ukraine serait notamment en mesure de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Cinq-Mars-la-Pile (37130). A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,74% dans la ville, contre un taux d'abstention de 22,54% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Le score de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément important à Cinq-Mars-la-Pile ? Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 3 670 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, 2 483 inscrits sur les listes électorales de Cinq-Mars-la-Pile s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 47,81%). La participation était de 39,31% au tour deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Cinq-Mars-la-Pile 9 candidats se présentent dans la seule circonscription de Cinq-Mars-la-Pile ce 12 juin, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures au niveau du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Les 2840 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er round.

Législatives 2022 à Cinq-Mars-la-Pile : les enjeux

Les habitants de Cinq-Mars-la-Pile (37130) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Cinq-Mars-la-Pile, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 19% des votes. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 55% des suffrages face à Marine Le Pen (45%).