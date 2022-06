Résultat de la législative à Cires-lès-Mello : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cires-lès-Mello sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cires-lès-Mello. En direct 17:27 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Cires-lès-Mello ? Grâce à 32,12% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cires-lès-Mello pour le premier round de la législative dimanche 12 juin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 21,75% des votes. A la 3e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,47% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Cires-lès-Mello aux législatives ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des élections précédentes ? A l'occasion des dernières législatives, 41,45% des électeurs de Cires-lès-Mello s'étaient rendus aux urnes au second round, en d’autres termes 996 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. 10:30 - Nouveau tour des législatives à Cires-lès-Mello ce dimanche ! La cité de Cires-lès-Mello ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier se soumettent au vote pour ce deuxième tour de l'élection législative à Cires-lès-Mello. Découvrez le candidat élu dès 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Cires-lès-Mello - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cires-lès-Mello aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Alexandre Sabatou Rassemblement National Valérie Labatut Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Cires-lès-Mello - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cires-lès-Mello

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cires-lès-Mello Alexandre Sabatou (Ballotage) Rassemblement National 30,14% 32,12% Valérie Labatut (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,31% 20,47% Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,41% 21,75% Christophe Dietrich Les Républicains 10,63% 16,29% Julie Roussel Reconquête ! 3,67% 3,00% Johann Lucas Divers gauche 2,97% 2,18% Maxime Bouilly Geronimi Ecologistes 2,36% 2,18% Viridiana Grela Droite souverainiste 1,35% 0,64% Roland Szpirko Divers extrême gauche 1,16% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Cires-lès-Mello Taux de participation 41,49% 46,46% Taux d'abstention 58,51% 53,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,71% Nombre de votants 30 629 1 122

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Cires-lès-Mello. Le représentant Rassemblement National arrache la première position chez les 2415 citoyens de la 3ème circonscription de l'Oise et habitant à Cires-lès-Mello. Alexandre Sabatou a amassé 32% des voix. Il ressort devant Pascal Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérie Labatut (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 22% et 20% des votes. Les électeurs des 42 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Cires-lès-Mello ? Le taux de participation s'élève à 46% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de l'Oise (soit 1 293 non-votants).

Législatives 2022 à Cires-lès-Mello : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 33.0% des voix au premier tour à Cires-lès-Mello, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 25.1% et 20.1% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Cires-lès-Mello grâce à 53.7% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 46.3% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens résidant à Cires-lès-Mello seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France.