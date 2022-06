Résultat de la législative à Cléder : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cléder sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Cléder pour ces législatives Pour ces élections législatives de 2022 à Cléder, les 3 bureaux de vote (de Espace Kan Ar Mor à Espace Kan Ar Mor) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Cléder

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cléder comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Michel Beaupré Régionaliste Sylvaine Vulpiani Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Claire Hénaff Les Républicains Jérôme Bergami Reconquête ! Guillaume Enfroy Divers Jean-François Leménicier Ecologistes Michel Payraud Divers centre Monique Renou Droite souverainiste Sandrine Le Feur Ensemble ! (Majorité présidentielle) Tony Bihouee Rassemblement National Patricia Blosse Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Cléder : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Cléder (29233) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 36.8% des voix au premier tour à Cléder. L'ex-banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.2% et 15.4% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Cléder avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 65.3% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 34.7% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?