Résultat de la législative à Clisson : en direct

L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Clisson. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 34,49% des votes exprimés, au 1er tour à Clisson cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 24,27%, devant Marine Le Pen à 11,39% et Yannick Jadot à 9,66%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Clisson demeure l'abstention

La participation constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Clisson. La guerre en Ukraine et ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz seraient par exemple susceptibles d'impacter le taux de participation à Clisson (44190). Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,88% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 18,8% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.