Résultat de la législative à Coignières : en direct

En direct

19:20 - Quel résultat à Coignières pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Coignières. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,22% et 1,26% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 41,15% à Coignières pour ce premier tour.

16:30 - À Coignières, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Lors de la présidentielle 2022, à Coignières, Jean-Luc Mélenchon atteignait la première position de l'élection présidentielle avec 36,67% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,9%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 14,86% et Valérie Pécresse avec 5,52%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront sans doute cette donne et donc le résultat des législatives à Coignières ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Coignières Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Coignières, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient entre autres relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Coignières. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 68,0% au sein de la commune, contre un taux de participation de 74,94% au premier tour, soit 1 860 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Coignières ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 4 365 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des législatives, 2 448 électeurs de Coignières s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 47,47%), contre un taux de participation de 42,2% pour le tour deux.