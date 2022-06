Résultat de la législative à Comines : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Comines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Comines ? À Comines, Marine Le Pen figurait en première position de la dernière élection avec 31,56% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,79%. On trouvait plus loin, avec 18,4%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,22%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute remettre en question ce tableau à Comines. Et pour rappel, la Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Comines Le niveau de participation constituera un critère fort des législatives à Comines. La situation géopolitique actuelle serait de nature à modifier les choix que feront les citoyens de Comines. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 68,12% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 67,1% au premier tour, c'est-à-dire 6 538 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Comines à l'occasion des législatives ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 67,21% au premier tour au sein de Comines, contre une abstention de 59,28% au round deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Comines Les résultats des législatives 2022 à Comines seront probablement révélés assez rapidement après la fermeture des 10 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le résultat devrait sonner dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Comines

Les élections législatives 2022 auront lieu à Comines comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Fatima Abdellaoui Divers extrême gauche Frédéric Monteux Droite souverainiste Patricia Plancke Rassemblement National Gauthier Boullet Ecologistes Georgia Gambirasio Divers centre Jacques Houssin Divers droite Claire Desbois Divers Patrick Jardin Reconquête ! Sébastien Leblanc Les Républicains Ewann Gavard Divers Octave Delepiere Nouvelle union populaire écologique et sociale Brigitte Liso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Comines : les enjeux

Les habitants de Comines (59560) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32% des voix au premier tour à Comines, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28% et 18% des suffrages. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour grâce à 50% des suffrages face à Marine Le Pen (50%). Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.