Résultat de la législative à Corbelin : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Corbelin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Corbelin. En direct 18:43 - La Nupes avait terminé au pied du podium à Corbelin il y a sept jours Un total de 23,93% des votes pouvait être estimé pour la Nupes avant ces législatives à Corbelin. C'est en effet le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat LFI dans la circonscription a pourtant obtenu 20,37% des suffrages dans la localité le 12 juin dernier. Ce qui avait tout de même placé la Nupes sur le podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Corbelin ? Dimanche 12 juin au soir du premier round de la législative, les citoyens de Corbelin ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a recueilli 31,58% des voix. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 27,69% et 20,37% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Corbelin ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,78% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 1467 personnes. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 48,05% des personnes en capacité de voter à Corbelin avaient participé à l'élection. 10:30 - Le député de Corbelin sera connu ce dimanche soir Les données de ce 2ème tour des législatives à Corbelin sont simples : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Corbelin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Corbelin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Marjolaine Meynier-Millefert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nathalie Germain Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Corbelin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Corbelin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Corbelin Nathalie Germain (Ballotage) Rassemblement National 27,00% 31,58% Marjolaine Meynier-Millefert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,92% 27,69% Allan Brunon Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,95% 20,37% Aurélien Lepretre Les Républicains 8,82% 6,29% Stéphane Blanchon Reconquête ! 4,59% 5,95% Elodie Jammot Schwander Divers gauche 2,69% 2,63% Estelle Merino Ecologistes 2,51% 1,49% Serge Compagnon Droite souverainiste 1,55% 1,14% Ariane Dupont Ecologistes 1,03% 0,80% Clément Bordes Divers extrême gauche 0,77% 0,57% Pierre Leviaux Divers gauche 0,71% 1,26% Mounir Zouagha Divers gauche 0,42% 0,23% Amélie Hulard Régionaliste 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Corbelin Taux de participation 45,11% 48,05% Taux d'abstention 54,89% 51,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 0,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,34% Nombre de votants 44 568 885

Le résultat de l'élection législative 2022 à Corbelin est tombé. Dans la 10ème circonscription de l'Isère, les citoyens de Corbelin se sont tournés vers la représentante Rassemblement National. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 49 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 10ème circonscription de l'Isère. Dans la ville, Nathalie Germain a collecté 32% des votes. Elle arrive devant Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Allan Brunon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 28% et 20% des suffrages. La participation parmi les habitants figurant dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 48%, ce qui représente 885 votants.

Législatives 2022 à Corbelin : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 33% des votes au premier tour à Corbelin. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Corbelin avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 53% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Corbelin (38630) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Vers quelle candidature iront-ils ?