Résultat des législatives 2024 à la Tour-du-Pin : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des consultations politiques précédentes permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Le 1er tour des élections législatives 2024 à la Tour-du-Pin a connu un pourcentage d'abstention de 37,6%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 52,61% des électeurs de la Tour-du-Pin. Le taux d'abstention était de 56,27% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

A mi-chemin des élections législatives, La Tour-du-Pin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 138 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 671 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (31,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les 1 102 résidents étrangers, représentant 13,52% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2127,05 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,91%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à la Tour-du-Pin contribue à édifier l'avenir français.

16:59 - Le verdict des législatives 2024 à la Tour-du-Pin sera connu ce dimanche soir !

Les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de la Tour-du-Pin (de Mairie N 1 à Restaurant Scolaire N 5) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Au cours des législatives, les 577 parlementaires français de l'Assemblée nationale sont désignés au scrutin uninominal majoritaire. Plus précisément, ce 7 juillet, les votants de la Tour-du-Pin sont en train de se décider parmi les différents candidats du second tour qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement morcelé, sans majorité absolue. Parmi les forces encore en présence dans la 10ème circonscription de l'Isère (38), qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la commune ? Munissez-vous de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour accéder à votre bureau de vote.