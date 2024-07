Résultat des législatives 2024 à Roche (38090) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a réunis le bloc au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Roche, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,63% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 18,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Roche

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera très commenté. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 19 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.