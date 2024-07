Résultat des législatives 2024 à Saint-Didier-de-la-Tour (38110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Saint-Didier-de-la-Tour ? Une autre question qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire avant le premier tour. Le bloc a obtenu 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère importante. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Didier-de-la-Tour, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,29% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 18,28% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,63% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Saint-Didier-de-la-Tour en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection 2024 localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à Saint-Didier-de-la-Tour entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux législatives il y a deux ans à Saint-Didier-de-la-Tour Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera ainsi très analysé. Le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Didier-de-la-Tour, comme en 2022 ? Les législatives avaient aussi abouti à un très bon résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Didier-de-la-Tour. On retrouvait en effet Nathalie Germain devant ses concurrents au premier tour, avec 34,33% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,74%.

20:05 - Thierry Perez (Rassemblement National) déjà devant avec 53,81% à Saint-Didier-de-la-Tour aux législatives Thierry Perez (Rassemblement National) a amassé 53,81% des voix à Saint-Didier-de-la-Tour dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble !) et Joëlle Richol (Front populaire) avec 21,53% et 17,29% des votants. Thierry Perez était aussi en tête dans la 10ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,83%, devant Joëlle Richol avec 25,43% et Marjolaine Meynier-Millefert avec 22,19%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Saint-Didier-de-la-Tour au niveau de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Didier-de-la-Tour était de 26,35%, en dessous de 17 points de celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, sur les 1 628 personnes en âge de voter à Saint-Didier-de-la-Tour, 43,12% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 48,44% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Saint-Didier-de-la-Tour Ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Didier-de-la-Tour, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Didier-de-la-Tour était de 73,65%. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,27% au niveau de la ville. La participation était de 79,9% au premier tour, soit 1 312 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,03% au premier tour. Au deuxième tour, 46,98% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Didier-de-la-Tour aujourd'hui ? La crise de confiance dans les partis politiques serait susceptible de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Didier-de-la-Tour (38110).

17:29 - Saint-Didier-de-la-Tour : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Saint-Didier-de-la-Tour peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,06%. En outre, le taux de ménages propriétaires (83,73%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (10,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 811 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,07%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,8%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Didier-de-la-Tour mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,44% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.