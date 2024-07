Résultat des législatives 2024 à Saint-Victor-de-Cessieu (38110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Victor-de-Cessieu, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Avec 28,06% des suffrages à l'échelle nationale à l'issue du premier round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,06% des bulletins à Saint-Victor-de-Cessieu. Une performance à affiner néanmoins avec les 18,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Saint-Victor-de-Cessieu Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection des députés 2024. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive vainqueur à Saint-Victor-de-Cessieu ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le RN la dernière fois Le score en faveur du RN sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Saint-Victor-de-Cessieu, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Saint-Victor-de-Cessieu à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Nathalie Germain qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,24% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 58,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,25%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche A en croire les projections finales diffusées à la fin de la campagne, le Rassemblement national serait susceptible de s'assurer moins de 250 sièges au terme du second tour des législatives. Le Front populaire devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Thierry Perez (Rassemblement National) a collecté 52,88% des suffrages à Saint-Victor-de-Cessieu dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er tour de l'élection législative. Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Joëlle Richol (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant respectivement 20,73% et 15,06% des votants. Thierry Perez était aussi en tête dans la 10ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,83%, devant Joëlle Richol avec 25,43% et Marjolaine Meynier-Millefert avec 22,19%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Saint-Victor-de-Cessieu aux dernières élections Au cours des dernières années, les 2 238 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En comparaison des élections européennes de ce printemps, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Victor-de-Cessieu a baissé, atteignant 29,95%. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 44,66% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Victor-de-Cessieu avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 51,32% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Victor-de-Cessieu, la participation a atteint 70,05% lors du premier tour des législatives 2024 À Saint-Victor-de-Cessieu, l'une des clés des élections législatives est incontestablement la participation. Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 29,95%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,27% au premier tour et 55,52% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Victor-de-Cessieu ce soir ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,15% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 23,47% au second tour.

17:29 - Saint-Victor-de-Cessieu aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Victor-de-Cessieu révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,07%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (79,02%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,91%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 729 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,08%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Victor-de-Cessieu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,51% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.