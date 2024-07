Résultat des législatives 2024 à Villefontaine : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Villefontaine

Comment la population de Villefontaine peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 16,38% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 45,13% de population active et une densité de population de 1624 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Un salaire moyen mensuel net de 2144,04 €/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 797 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,98% et d'une population étrangère de 9,69% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,72% à Villefontaine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.