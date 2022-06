Résultat de la législative à Corsept : 2e tour en direct

19/06/22 17:29

Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a 5 ans, lors des législatives, sur les 2098 personnes en âge de voter à Corsept, 64,09% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,76% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au second tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h.

Grâce à 28,31% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Corsept lors du premier round de la législative le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 27,69% des votes. La candidature Rassemblement National glane 21,59% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Corsept. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 2180 électeurs votant dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique et habitant à Corsept. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique atteint 46%. A l'échelle de la commune, Hélène Macon a effectivement rassemblé 28% des voix. Elle arrive devant Yannick Haury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bastian Maldiney (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 28% et 22% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique : 36 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.