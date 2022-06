Résultat de la législative à Coteaux-sur-Loire : en direct

17:13 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Coteaux-sur-Loire reste l'abstention

L'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation à Coteaux-sur-Loire. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à impacter le taux de participation à Coteaux-sur-Loire. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,79% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. La participation était de 78,46% au premier tour, ce qui représentait 1 144 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.