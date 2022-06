Résultat de la législative à Coublevie : en direct

12/06/22 11:27

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,4% des suffrages au premier tour à Coublevie, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle et la finaliste défaite de la dernière présidentielle avaient obtenu 20,5% et 14,3% des suffrages. Le choix des administrés de Coublevie était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (74,9% des suffrages), laissant ainsi 25,1% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 5 423 habitants de Coublevie ( Isère ) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?