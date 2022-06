Résultat de la législative à Cysoing : en direct

12/06/22 11:14

Les habitants de Cysoing (59830) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés français qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37.11% des suffrages au premier tour à Cysoing, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20.21% et 14.54% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Cysoing avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 64.56% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 35.44% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?