Résultat de la législative à Dagneux : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Avec 27,76% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Dagneux à l'occasion du premier tour de la législative dimanche 12 juin. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 27,3% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 23,61% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Dagneux, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème épisode des législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,63%, 4,65%, 1,62% et 1,66% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc viser un total théorique de 26,56% à Dagneux pour ce premier tour.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28% des suffrages au premier tour à Dagneux. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 19% des votes. Le choix des électeurs de Dagneux était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (53% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des suffrages. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Dagneux (01) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Pour quel candidat voteront-ils ?