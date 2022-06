Résultat de la législative à Dagneux : en direct

17:18 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Dagneux ?

A l'issue du dernier vote, à Dagneux, Emmanuel Macron achevait la course en tête au premier round de l'élection présidentielle avec 27,53% des voix, devant Marine Le Pen à 27,41%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 18,63% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,33%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement modifier ces équilibres lors des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.