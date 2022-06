Résultat de la législative à Dambach-la-Ville : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Dambach-la-Ville et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote lors de ce second round, puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a une semaine sont toujours présents pour le résultat définitif des législatives.

Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation représentait 76,13% au sein de la localité. Le taux de participation était de 77,39% au premier tour, c'est-à-dire 1301 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 46,08% des personnes aptes à participer à une élection à Dambach-la-Ville avaient participé à l'élection.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Dambach-la-Ville. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 38,04% des votes pour le 1er round de la législative dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 15,42% des voix. Enfin, la candidature Union des Démocrates et des Indépendants glane 15,29% des votes.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Dambach-la-Ville. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1684 citoyens votant dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin habitant à Dambach-la-Ville. La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 46% (soit 776 votants). L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 5ème circonscription du Bas-Rhin découlera de la conduite des électeurs des 90 autres communes qui la composent. Charles Sitzenstuhl a réuni 38% des voix. Véronique Toulza (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 15% des voix. De son côté, Olivier Sohler (Union des Démocrates et des Indépendants) décroche 15% des suffrages.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Dambach-la-Ville ( Bas-Rhin ) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Quel candidat préféreront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 40% des votes au premier tour à Dambach-la-Ville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 11% des suffrages. Le choix des administrés de Dambach-la-Ville était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des suffrages), abandonnant par conséquent 40% des suffrages à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ?