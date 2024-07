Résultat des législatives 2024 à Ebersheim (67600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ebersheim, qui va raffler le vote de la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dans les résultats du 1er tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 14,54% des votes à Ebersheim. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (11,74%).

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 22 points à Ebersheim Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 22 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives à l'époque à Ebersheim, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 18,56% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 33,84% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 62,74%. Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Thomas Esteve (Rassemblement National) a enregistré 40,66% des votes à Ebersheim le 30 juin, lors du 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) et Marc Ruhlmann (Front populaire) avec respectivement 32,63% et 14,54% des électeurs. C'est aussi Thomas Esteve qui arrivait sur la première marche dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - Ebersheim : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections L'observation des dernières élections permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Le premier round des élections législatives 2024 à Ebersheim a connu une participation de 67,86%, supérieure de 11 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 1 780 électeurs d'Ebersheim (67) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 56,29%). La participation était de 52,54% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2024 à Ebersheim À Ebersheim, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif est indiscutablement le niveau de participation. Dans la localité, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,86%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,22% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 76,7% au premier tour, ce qui représentait 1 346 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 46,08% au premier tour et 40,57% au deuxième tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ebersheim Comment les habitants d'Ebersheim peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Dans la localité, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,52% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,42%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 811 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,57%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,04%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ebersheim mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,5% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.