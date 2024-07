Résultat des législatives 2024 à Andlau (67140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les électeurs du Front populaire font envie Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Andlau, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,11% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 20,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Andlau L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Andlau ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce dimanche La part des électeurs du Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de cette élection du Parlement au niveau local. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à Andlau, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 24,11% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 27,15% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (55,77%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Andlau ce dimanche ? Au soir du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants d'Andlau ont préféré Thomas Esteve (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 40,37% des suffrages. Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marc Ruhlmann (Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,84% et 18,11% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Thomas Esteve qui arrivait en tête dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - Elections à Andlau : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 30 juin dernier, 33,23% des électeurs d'Andlau n'ont pas voté au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 44,86% des personnes en capacité de voter à Andlau avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 46,57% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Andlau À Andlau, l'abstention est l'une des clés de ces législatives 2024. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Andlau a atteint 33,23%. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 349 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,8% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,61% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,4% au premier tour. Au deuxième tour, 58,5% des électeurs ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat est par exemple en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Andlau.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Andlau et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Andlau mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec 45,99% de population active et une densité de population de 73 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,47% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 607 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,01%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Andlau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,84% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.