Résultat des législatives 2024 à Sélestat : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Sélestat : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Sélestat se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 19 300 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 689 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 166 foyers fiscaux. Dans la ville, 15,7% des résidents sont des enfants, et 7,96% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 1 684 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,96%, Sélestat est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,18%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2220,86 €/mois. Finalement, Sélestat incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.