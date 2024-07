Résultat des législatives 2024 à Epfig (67680) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Epfig, qui va tirer parti des 12,29% de la gauche ? Avec 28,06% des votes au niveau national dans les résultats du premier tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Epfig, le binôme Front populaire a pour sa part glané 12,29% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 11,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 19 points à Epfig Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Epfig entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive vainqueur à Epfig ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu à l'échelle locale pour le second tour de ces élections. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à Epfig, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 19,38% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 32,30% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 63,13%. Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici A en croire les dernières projections diffusées dans les derniers jours de campagne, l'alliance RN-LR pourrait gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes préserveraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités des territoires. Thomas Esteve (Rassemblement National) a obtenu 38,39% des voix à Epfig dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) et Marc Ruhlmann (Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 34,16% et 12,29% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Thomas Esteve qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription du Bas-Rhin, avec cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Epfig ? Au fil des dernières années, les 2 318 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme noté dans le post précédent, la participation au 1er round des législatives à Epfig a atteint 70,88%, plus forte de 13 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 823 personnes en capacité de voter à Epfig avaient effectivement pris part au scrutin (soit 57,05%). Le taux de participation était de 53,51% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au second tour des législatives 2024 à Epfig ? À Epfig, l'une des clés de ce scrutin législatif est sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Dans la localité, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,88%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,91% au premier tour. Au deuxième tour, 44,0% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Epfig ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 774 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 81,51% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,76% au premier tour, ce qui représentait 1 415 personnes. Les jeunes manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Epfig ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Epfig Dans les rues d'Epfig, les élections sont en cours. Avec ses 2 246 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 158 entreprises, Epfig offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,38%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 43,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 788 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Epfig, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.