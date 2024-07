Résultat des législatives 2024 à Muttersholtz (67600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Muttersholtz, que vont décider les électeurs de la gauche ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Muttersholtz, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,45% des votes dans la localité. Un score en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Muttersholtz en 2 ans L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Suffisant pour entrevoir un ancrage durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble ce dimanche soir à Muttersholtz ? Le score en faveur du RN sera ainsi très observé localement pour le second tour de ces législatives. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a ses chances de l'emporter. Au premier tour des législatives à l'époque, Muttersholtz avait vu en revanche le binôme La République en Marche l'emporter avec 32,45%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,36%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (66,61% contre 33,39% pour Rassemblement National). Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

20:05 - Thomas Esteve (Rassemblement National) déjà en avance avec 33,11% à Muttersholtz aux législatives Selon les études des instituts de sondages rendues publiques depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les particularités locales. Avec 33,11% des bulletins de vote, Thomas Esteve (Rassemblement National) a pris les devants à Muttersholtz, dimanche 30 juin lors du premier tour de la législative. Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marc Ruhlmann (Union de la gauche) suivaient en récupérant 30,38% et 25,45% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Thomas Esteve accumulant cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté à la loupe à Muttersholtz Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut également étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Muttersholtz, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,37%, plus élevé de 12 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 774 inscrits sur les listes électorales à Muttersholtz, 56,65% avaient effectivement participé à l'élection. Le taux de participation était de 54,82% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Muttersholtz lors de la deuxième manche des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Muttersholtz, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 31,63% à Muttersholtz lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 23,75% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,36% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,09% au premier tour et 58,36% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Muttersholtz ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Muttersholtz : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des législatives à Muttersholtz comme partout ailleurs. Avec une population de 2 228 habitants répartis dans 1 000 logements, cette ville présente une densité de 159 hab/km². Ses 159 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 700 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,1%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 924 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Muttersholtz incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.