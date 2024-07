Résultat des législatives 2024 à Villé (67220) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a obtenu plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,93% des suffrages à Villé. Ce qui correspond à une avancée de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une évolution notable du RN à Villé en 2 ans

Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 20 points à Villé entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.