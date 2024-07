Résultat des législatives 2024 à Sundhouse (67920) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Sundhouse, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Sundhouse, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 10,9% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 10,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 21 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Sundhouse A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très instructif. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 21 points à Sundhouse entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Sundhouse ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très instructif. Le RN peut-il gagner cette fois à Sundhouse, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Sundhouse, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,4% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 37,64% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 59,14%. Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

20:05 - Thomas Esteve (Rassemblement National) déjà devant avec 47,68% à Sundhouse aux législatives Selon les études des instituts de sondages dévoilées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il faudra néanmoins tenir compte des spécificités locales. Le 30 juin, les électeurs de Sundhouse ont préféré Thomas Esteve (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 47,68% des voix. Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) et Marc Ruhlmann (Union de la gauche) suivaient en recueillant 29,77% et 10,9% des votants à l'échelle de la ville. Thomas Esteve était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Sundhouse ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Sundhouse a été de 35,17%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 51,29% des votants de Sundhouse. Le taux d'abstention était de 49,63% en 2019. Pour information, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Sundhouse À Sundhouse, le taux d'abstention est sans aucun doute l'un des facteurs importants de ces élections législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Sundhouse pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 35,17%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 27,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,55% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,74% au premier tour. Au deuxième tour, 62,05% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les jeunes générations affichent fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Sundhouse ?

17:29 - Les données démographiques de Sundhouse révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des élections législatives à Sundhouse comme dans toute la France. Avec ses 1 824 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 132 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 956 foyers fiscaux. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,25% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 32,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 41,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 664,05 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sundhouse montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.