Dynamique électorale à Erstein : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Erstein est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 10 887 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 843 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 994 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,27%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 580 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,41%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 942 euros/an. À Erstein, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.