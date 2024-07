Résultat des législatives 2024 à Wittisheim (67820) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les voix de la gauche à Wittisheim ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a glané un peu plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 13,65% des voix à Wittisheim. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Wittisheim La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Wittisheim entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN arrive vainqueur à Wittisheim ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Wittisheim ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Wittisheim, comme en 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Wittisheim, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 26,72% des votants étant convaincus par son binôme, contre 31,30% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il s'imposait pourtant avec 50,85% des votes, devant les candidats Ensemble ! (49,15%). C'est ainsi Marc Wolff chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives à Wittisheim ? Selon les toutes dernières projections établies juste avant le second tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Wittisheim ont placé en tête Thomas Esteve (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,77% des suffrages. Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) et Marc Ruhlmann (Union de la gauche) suivaient en recevant 28,66% et 13,65% des votants. C'est aussi Thomas Esteve qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 39,2%, devant Charles Sitzenstuhl avec 32,31% et Marc Ruhlmann avec 16,92%.

19:21 - À Wittisheim, la participation du 1er round éclipse celle des élections européennes L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette localité. À Wittisheim, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 a été de 35,31%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 49,86% des inscrits sur les listes électorales de Wittisheim (67), à comparer avec un taux d'abstention de 50,83% pour les élections européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Wittisheim, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? À Wittisheim, la participation est sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Wittisheim pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 35,31%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,44% au premier tour. Au second tour, 64,02% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Wittisheim ? Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 708 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,26% étaient restées chez elles. L'abstention était de 26,81% au premier tour. Le sentiment d'insécurité pourrait en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Wittisheim (67820).

17:29 - Analyse socio-économique de Wittisheim : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique de Wittisheim définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,06% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 661 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,65%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,3%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Wittisheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,89% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.