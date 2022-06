Résultat de la législative à Damelevières : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Damelevières dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Damelevières sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Damelevières. En direct 17:29 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Damelevières ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a collecté 29,9% des suffrages au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui reçoivent dans l'ordre 26,18% et 21,03% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Damelevières L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,78% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,04% au premier tour, soit 1950 personnes. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est très élevé durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 52,63% des personnes habilitées à voter à Damelevières avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Le verdict des élections législatives 2022 à Damelevières sera connu ce soir ! Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Damelevières vont probablement être proclamés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait arriver dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Damelevières - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Damelevières aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Dominique Bilde Rassemblement National Thibault Bazin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Damelevières - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Damelevières

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Damelevières Thibault Bazin (Ballotage) Les Républicains 31,29% 21,03% Dominique Bilde (Ballotage) Rassemblement National 25,99% 26,18% Barbara Bertozzi Bievelot Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 29,90% Rachel Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,76% 13,34% Lucy Georges Reconquête ! 2,92% 2,28% Corinne Maillot Ecologistes 1,42% 2,03% Bertrand Ravailler Droite souverainiste 1,33% 1,44% Geneviève Heilliette Divers extrême gauche 0,99% 2,45% Gregory Bihaki Divers extrême gauche 0,88% 1,10% Monir Bouguerra Divers 0,25% 0,25% Rémi Thiriet Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Damelevières Taux de participation 47,48% 47,37% Taux d'abstention 52,52% 52,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,58% Nombre de votants 46 319 1 206

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier round de l' élection législative à Damelevières. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix de la part des 2546 électeurs de Damelevières de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. L'abstention représente 53% des habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 1 340 non-votants). Barbara Bertozzi Bievelot a obtenu 30% des voix. Elle coiffe au poteau Dominique Bilde (Rassemblement National) et Thibault Bazin (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 26% et 21% des suffrages. Cependant, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle peut toujours évoluer si les électeurs des 189 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Damelevières.

Législatives 2022 à Damelevières : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 34,8% des suffrages au premier tour à Damelevières. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,0% et 18,8% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Damelevières avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 57,9% des suffrages, laissant ainsi à Emmanuel Macron 42,1% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Damelevières (Meurthe-et-Moselle) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?