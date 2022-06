Résultat des législatives à Damelevières - Election 2022 (54360) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Damelevières

Le résultat des élections législatives 2022 à Damelevières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Damelevières Thibault Bazin (Ballotage) Les Républicains 31,29% 21,03% Dominique Bilde (Ballotage) Rassemblement National 25,99% 26,18% Barbara Bertozzi Bievelot Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 29,90% Rachel Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,76% 13,34% Lucy Georges Reconquête ! 2,92% 2,28% Corinne Maillot Ecologistes 1,42% 2,03% Bertrand Ravailler Droite souverainiste 1,33% 1,44% Geneviève Heilliette Divers extrême gauche 0,99% 2,45% Gregory Bihaki Divers extrême gauche 0,88% 1,10% Monir Bouguerra Divers 0,25% 0,25% Rémi Thiriet Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Damelevières Taux de participation 47,48% 47,37% Taux d'abstention 52,52% 52,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,58% Nombre de votants 46 319 1 206

Le résultat de l'élection législative 2022 à Damelevières est dorénavant publié. Au sein de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, les 2546 citoyens de Damelevières ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'échelle de la commune, Barbara Bertozzi Bievelot a amassé 30% des votes. Dominique Bilde (Rassemblement National) et Thibault Bazin (Les Républicains) décrochent dans l'ordre 26% et 21% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle s'établit à 47% (1 340 non-votants). Reste encore à savoir si les habitants des 189 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Damelevières.

Législatives 2022 à Damelevières : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 34,8% des suffrages au premier tour à Damelevières. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,0% et 18,8% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Damelevières avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 57,9% des suffrages, laissant ainsi à Emmanuel Macron 42,1% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Damelevières (Meurthe-et-Moselle) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?