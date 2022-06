Résultat de la législative à Damgan : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Damgan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Damgan. En direct 18:45 - La 2e marche à Damgan pour le bloc des Insoumis Le point de départ pour la Nupes s'élevait à 22,44% avant ces législatives à Damgan. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Damgan ont pourtant donné 17,75% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée à Damgan La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 37,43% des voix dimanche 12 juin lors du 1er tour de l'élection législative. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui reçoivent dans l'ordre 17,75% et 15,68% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Damgan, la participation peut-elle encore baisser au 2ème tour des législatives ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 18,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 17,54% au premier tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 35,62% des électeurs à Damgan avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - C'est parti pour le deuxième tour à Damgan ! Ces élections législatives sont donc relancées à Damgan, avec la 2ème manche dont le lancement a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 2149 habitants de Damgan ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Damgan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Damgan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Damgan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Damgan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Damgan Anne Le Hénanff (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 37,43% Luc Foucault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 17,75% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 15,68% François Ars Les Républicains 8,12% 6,14% François Mousset Divers droite 6,34% 7,77% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 6,36% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 3,03% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,26% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,04% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,04% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 1,11% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,59% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 0,44% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Damgan Taux de participation 54,62% 64,38% Taux d'abstention 45,38% 35,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,22% Nombre de votants 62 734 1 372

Le résultat de l' élection législative à Damgan est tombé. À Damgan, les 2131 habitants rattachés à la 1ère circonscription du Morbihan ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 1ère circonscription du Morbihan : 24 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Morbihan s'établit à 36%. Dans la ville, Anne Le Hénanff a ainsi enregistré 37% des votes. Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Veronique Caroline Le Barz (Rassemblement National) la suivent grâce à 18% et 16% des votes.

Législatives 2022 à Damgan : les enjeux

Les habitants de Damgan (56) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des suffrages au premier tour à Damgan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 19% et 14% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Damgan avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 67% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 33% des voix.