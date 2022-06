Résultat des législatives à Damgan - Election 2022 (56750) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Damgan

Le résultat des élections législatives 2022 à Damgan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Morbihan

Le résultat de la législative 2022 à Damgan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 2131 citoyens de Damgan votant dans la 1ère circonscription du Morbihan se sont tournés vers la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention s'établit à 36% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Morbihan (soit 1 372 votants). Anne Le Hénanff a ainsi obtenu 37% des voix. Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Veronique Caroline Le Barz (Rassemblement National) captent 18% et 16% des suffrages. Reste encore à déterminer si les électeurs des 24 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Damgan.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Damgan Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 37,43% Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 17,75% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 15,68% François Ars Les Républicains 8,12% 6,14% François Mousset Divers droite 6,34% 7,77% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 6,36% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 3,03% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,26% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,04% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,04% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 1,11% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,59% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 0,44% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Damgan Taux de participation 54,62% 64,38% Taux d'abstention 45,38% 35,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,22% Nombre de votants 62 734 1 372

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Damgan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:09 - Que vont décider les supporters de gauche à Damgan ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Damgan comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 14,33% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,62% et 1,67% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 19,62% à Damgan pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Damgan ? À Damgan, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 35,9% des voix, devant Marine Le Pen à 19,1%. Arrivaient ensuite, avec 14,33%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,38%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront certainement chambouler la donne lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Damgan Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022 à Damgan. L'inflation qui alourdit le budget des Français serait de nature à détourner les électeurs de Damgan des bureaux de vote. Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 149 personnes en âge de voter dans la commune, 81,81% avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,46% au premier tour, soit 1 772 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Damgan, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément essentiel Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 1 863 personnes en âge de voter à Damgan, 62,64% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 57,22% au dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Damgan Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Damgan sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 14 candidats. Un chiffre supérieur à celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer la mobilisation.

Législatives 2022 à Damgan : les enjeux

Les habitants de Damgan (56) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des suffrages au premier tour à Damgan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 19% et 14% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Damgan avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 67% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 33% des voix.