Résultat de la législative à Dampmart : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Dampmart dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Dampmart sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Dampmart. En direct 17:26 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Dampmart ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Dampmart. Au soir du 1er tour des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Dampmart ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 28,32% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 22,8% des voix. La candidature Rassemblement National obtient 22,52% des suffrages. 13:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Dampmart Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention représentait 26,89% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,36% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 53,81% des personnes en âge de voter à Dampmart avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 Si jamais vous tâtonnez encore sur les prétendants finalistes de ce 2e tour dans l'unique circonscription de Dampmart, ne paniquez pas. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Dampmart - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Dampmart aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Arnaud Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Hadrien Ghomi Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Dampmart - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Dampmart

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dampmart Arnaud Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,46% 28,32% Hadrien Ghomi (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,61% 22,80% Reine Lecuyer Rassemblement National 16,45% 22,52% Delphine Mairiaux Les Républicains 8,18% 11,78% Jean-Marc Moskowicz Reconquête ! 4,87% 4,39% Bernard Duchaussoy Ecologistes 2,86% 4,11% Michaël Sanchez Droite souverainiste 1,81% 1,78% Kevin Meillet Ecologistes 1,57% 2,34% Frédéric Renault Divers extrême gauche 1,21% 1,96% Participation au scrutin Circonscription Dampmart Taux de participation 43,05% 46,19% Taux d'abstention 56,95% 53,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 0,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,74% Nombre de votants 40 966 1 086

Le résultat de l'élection législative 2022 à Dampmart est officiel. À Dampmart, les citoyens rattachés à la 8ème circonscription de Seine-et-Marne ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation atteint 46% des habitants autorisés à voter dans la commune pour la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 1 086 votants. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 21 autres communes qui lui sont rattachées. Arnaud Bonnet a accumulé 28% des votes. Il est suivi par Hadrien Ghomi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Reine Lecuyer (Rassemblement National) qui décrochent 23% et 23% des votes.

Législatives 2022 à Dampmart : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Dampmart (77400) seront invités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Quel candidat préféreront-ils ? Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27% des votes au premier tour à Dampmart, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 22% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Dampmart gratifié de 57% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43% des suffrages.