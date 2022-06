Résultat de la législative à Danjoutin : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Danjoutin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Danjoutin. En direct 17:25 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Danjoutin ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont toutefois tendance à cacher des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Danjoutin. Au soir du 1er round des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Danjoutin ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 24,34% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 21,72% des votes. La candidature Rassemblement National ramasse 21,72% des suffrages. 13:30 - À Danjoutin, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément déterminant Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 48,73% des inscrits sur les listes électorales de Danjoutin avaient pris part au vote. Au cours des consultations politiques passées, les 3737 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 71,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,06% au premier tour, c'est-à-dire 1814 personnes. 10:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Danjoutin Pour ce 2e tour des législatives à Danjoutin, les 2 bureaux de vote (de Maison Pour Tous à Maison Pour Tous) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2385 électeurs à 18 heures, pour débuter le décompte des votes. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Danjoutin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Danjoutin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

Tête de liste Liste Ian Boucard Les Républicains Christophe Soustelle Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Danjoutin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Danjoutin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Danjoutin Ian Boucard (Ballotage) Les Républicains 27,26% 20,58% Christophe Soustelle (Ballotage) Rassemblement National 21,42% 21,72% Gérald Loridat Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,24% 24,34% Thiebaud Grudler Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,55% 21,72% Nathalie Franquet Reconquête ! 3,44% 4,64% Jean Cordonnier Droite souverainiste 2,08% 2,54% Agnès Fillon Ecologistes 1,75% 1,75% Christiane Petitot Divers extrême gauche 1,40% 1,75% Kévin Baratay Divers droite 0,87% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Danjoutin Taux de participation 48,83% 48,73% Taux d'abstention 51,17% 51,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,85% Nombre de votants 23 316 1 170

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Danjoutin. Au niveau de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort, les 2401 électeurs de Danjoutin ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Danjoutin. Les habitants de 59 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. A l'échelle de la commune, Gérald Loridat a engrangé 24% des votes. Il est suivi par Thiebaud Grudler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christophe Soustelle (Rassemblement National) qui obtiennent 22% et 22% des suffrages. L'abstention parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Territoire de Belfort s'élève à 51% (1 231 non-votants).

Législatives 2022 à Danjoutin : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 26,69% des voix au premier tour à Danjoutin. La présidente du Rassemblement National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,26% et 22,30% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 52,35% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47,65% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les inscrits sur les listes électorales de Danjoutin (90400) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.