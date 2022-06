Résultat des législatives à Danjoutin - Election 2022 (90400) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Danjoutin

Le résultat des élections législatives 2022 à Danjoutin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

Le résultat du premier round de l' élection législative à Danjoutin est maintenant officiel. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 2401 électeurs de Danjoutin inscrits dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Reste encore à savoir si les citoyens des 59 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Territoire de Belfort feront les mêmes choix que ceux de Danjoutin. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 49% (soit 1 231 non-votants). Au sein de la localité, Gérald Loridat a enregistré 24% des votes. Il devance Thiebaud Grudler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christophe Soustelle (Rassemblement National) qui captent respectivement 22% et 22% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Danjoutin Ian Boucard Les Républicains 27,26% 20,58% Christophe Soustelle Rassemblement National 21,42% 21,72% Gérald Loridat Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,24% 24,34% Thiebaud Grudler Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,55% 21,72% Nathalie Franquet Reconquête ! 3,44% 4,64% Jean Cordonnier Droite souverainiste 2,08% 2,54% Agnès Fillon Ecologistes 1,75% 1,75% Christiane Petitot Divers extrême gauche 1,40% 1,75% Kévin Baratay Divers droite 0,87% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Danjoutin Taux de participation 48,83% 48,73% Taux d'abstention 51,17% 51,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,85% Nombre de votants 23 316 1 170

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Danjoutin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que vont trancher les supporters de gauche à Danjoutin ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,26% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Danjoutin le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,44% et 1,29% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 28,99% à Danjoutin pour ces légilsatives. 16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Danjoutin ? Le chef de l'Etat avait obtenu 22,3% des voix à Danjoutin, à l'issue de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN s'était hissée à 26,69% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,26% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives à Danjoutin au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Danjoutin ? À Danjoutin, le niveau de participation constituera l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple en mesure d'éloigner les habitants de Danjoutin (90400) des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,19% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,94% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à Danjoutin en 2017 ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 56,97% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Danjoutin. L'abstention était de 50,08% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Danjoutin ? Ces élections législatives sont donc lancées ! À Danjoutin, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 9 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2385 votants de Danjoutin ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Danjoutin : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 26,69% des voix au premier tour à Danjoutin. La présidente du Rassemblement National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,26% et 22,30% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 52,35% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47,65% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les inscrits sur les listes électorales de Danjoutin (90400) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.