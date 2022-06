Résultat des législatives à Daux - Election 2022 (31700) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Daux

Le résultat des élections législatives 2022 à Daux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat de l'élection législative à Daux est maintenant publié. Le taux de participation parmi les habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 54%, ce qui représente 985 votants. Les électeurs des 44 autres communes rattachées à la 5ème circonscription de la Haute-Garonne voteront-ils comme ceux de Daux ? A l'échelle de la ville, Jean-François Portarrieu a enregistré 31% des votes. En seconde place, Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 27% des votes. Enfin, Julien Leonardelli (Rassemblement National) recueille 24% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Daux Jean-François Portarrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,91% 31,17% Sylvie Espagnolle Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,85% 26,78% Julien Leonardelli Rassemblement National 24,64% 24,06% Bruno Hontans Reconquête ! 4,31% 5,13% Jean-Christophe Cheronnet Les Républicains 3,32% 3,24% Alizée Mosdier Parti radical de gauche 2,82% 2,41% Jérôme Piques Régionaliste 2,21% 1,99% Johanna Velo Ecologistes 1,52% 0,52% Pascal Virgos Droite souverainiste 1,32% 1,26% Laurence Gombert Divers gauche 1,21% 2,20% Michel Laserge Divers extrême gauche 0,96% 0,94% Anne Grieu Divers 0,92% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Daux Taux de participation 50,24% 53,83% Taux d'abstention 49,76% 46,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 2,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,61% Nombre de votants 53 707 985

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Daux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:01 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Daux ? Les électeurs de Daux avaient offert 18,29% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,98% et 1,88% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 26,15% à Daux pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Daux, des sondages aussi justes qu'en France ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Daux ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 28,93% des suffrages exprimés, au 1er round à Daux cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection suprême. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 22,6%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,29% et Éric Zemmour à 7,86%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Daux demeure l'abstention À Daux, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 82,06% au premier tour, ce qui représentait 1 468 personnes. Le conflit armé ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple en mesure de pousser les citoyens de Daux (31700) à se désintéresser de l'élection. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Daux ? Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Pendant les législatives de 2017, sur les 1 597 personnes en âge de voter à Daux, 53,91% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,96% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Daux La cité de Daux n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 12 candidats se présentent pour cette élection législative à Daux soit légèrement plus que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Daux : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29% des suffrages au premier tour à Daux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien député européen avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Le choix des votants de Daux était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 42% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il compter sur cette commune pour acquérir la majorité à l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Daux (31) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Quel candidat soutiendront-ils ?