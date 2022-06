Résultat de la législative à Delle : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat à Delle pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Delle. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,08% et 1,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 30,42% à Delle pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Delle ? La majorité est tombé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indications des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Delle au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le président sortant avait obtenu 20,2% des voix à Delle, à la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait cumulé 30,86% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 26,67% (contre 21,95%).

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Delle À Delle, l'un des facteurs clés des élections législatives sera indéniablement le niveau d'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à de faire baisser la participation à Delle (90100). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 35,27% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 31,96% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation aux élections législatives à Delle peut-elle faire mieux qu'en 2017 ? Au fil des dernières années, les 5 764 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des législatives de 2017, 3 825 électeurs de Delle avaient pris part au vote au premier tour (soit 40,97%). La participation était de 35,92% pour le tour deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.