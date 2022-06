Résultat de la législative à Deûlémont : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Deûlémont sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Deûlémont. En direct 18:44 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes dimanche dernier dans la ville ? Dans les 2 bureaux de vote de Deûlémont, les voix qui avaient choisi la Nupes de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la législative seront peut être cruciales ce dimanche pour le deuxième volet du scrutin. Le candidat insoumis avait enregistré 15,12% des suffrages il y a sept jours. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,19%, 2,94%, 0,8% et 2,14% le 10 avril. La Nupes partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 19,07% à Deûlémont pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Deûlémont ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 27,9% des voix lors du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En seconde position, la candidature Rassemblement National reçoit 25,55% des voix. De son côté, la candidature Divers droite décroche 16,15% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives, un élément important à Deûlémont ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de scrutin. Dimanche dernier, 45,76% des personnes en capacité de participer à une élection à Deûlémont avaient pris part au scrutin. Comment ont voté habituellement les habitants de cette localité lors des derniers scrutins ? Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,98% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 23,52% au premier tour. 10:30 - Le député de Deûlémont sera connu ce dimanche 19 juin Les clés de ce 2e volet des législatives à Deûlémont sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Deûlémont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Deûlémont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Octave Delepiere Nouvelle union populaire écologique et sociale Brigitte Liso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Deûlémont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Deûlémont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Deûlémont Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,15% 27,90% Octave Delepiere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,65% 15,12% Patricia Plancke Rassemblement National 13,96% 25,55% Jacques Houssin Divers droite 12,12% 16,15% Sébastien Leblanc Les Républicains 6,28% 6,75% Patrick Jardin Reconquête ! 3,80% 3,08% Gauthier Boullet Ecologistes 2,32% 2,06% Claire Desbois Divers 1,14% 0,73% Frédéric Monteux Droite souverainiste 1,11% 1,17% Fatima Abdellaoui Divers extrême gauche 1,05% 1,32% Ewann Gavard Divers 0,42% 0,15% Georgia Gambirasio Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Deûlémont Taux de participation 48,57% 45,76% Taux d'abstention 51,43% 54,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11% 0,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,15% Nombre de votants 49 383 686

Le résultat de l'élection législative à Deûlémont est tombé. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 54% (813 non-votants). L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 4ème circonscription du Nord résultera du comportement de vote des électeurs des 13 autres communes qui la composent. Brigitte Liso a accumulé 28% des votes. Patricia Plancke (Rassemblement National) capte 26% des voix. De son côté, Jacques Houssin (Divers droite) ramasse 16% des suffrages.

Législatives 2022 à Deûlémont : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 822 électeurs de Deûlémont seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 35.7% des votes au premier tour à Deûlémont. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.5% et 13.2% des votes. Le choix des citoyens de Deûlémont était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55.8% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 44.2% des voix.