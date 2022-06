En direct

19:43 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Dommartin-lès-Remiremont ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces législatives, à Dommartin-lès-Remiremont comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,6% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,28% et 0,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 22,7% à Dommartin-lès-Remiremont pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Dommartin-lès-Remiremont ? Le président avait obtenu 26,48% des voix à Dommartin-lès-Remiremont, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait atteint 29,85% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,6% (contre 22%). Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Dommartin-lès-Remiremont ? Le taux de participation sera indéniablement l'un des critères principaux du scrutin législatif à Dommartin-lès-Remiremont. La peur d'un retour de l'épidémie de covid ainsi que ses conséquences sur l'économie française et la santé publique sont capables de détourner l'attention des citoyens de Dommartin-lès-Remiremont (88200) du vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,05% dans la commune. Le taux de participation était de 80,1% au premier tour, soit 1 248 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des législatives, un élément déterminant à Dommartin-lès-Remiremont ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 946 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 1 572 personnes en capacité de participer à une élection à Dommartin-lès-Remiremont avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 54,01%), contre un taux de participation de 48,41% au tour deux.