Résultat des législatives 2024 à Saint-Amé (88120) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Saint-Amé

La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.