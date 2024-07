Résultat des législatives 2024 à Plombières-les-Bains (88370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Plombières-les-Bains, quel candidat vont retenir les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a récolté 28,06% des votes au niveau de l'Hexagone soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Plombières-les-Bains, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,04% des votes dans la localité. Un score à affiner néanmoins avec les 16,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le RN à Plombières-les-Bains Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Plombières-les-Bains entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Une étape de plus pourrait être dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Plombières-les-Bains ? Il s'agit à ce stade de savoir si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Plombières-les-Bains, déjà couverte par la 3ème circonscription des Vosges, avait également vu le binôme Divers droite s'imposer avec 49,72%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 16,01%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Divers droite avec 74,79% contre 25,21% pour les perdants. Christophe Naegelen conservait donc son avance sur place.

20:05 - Christophe Naegelen (Divers droite) devant avec 49,84% à Plombières-les-Bains aux législatives Christophe Naegelen (Divers droite) a enregistré 49,84% des suffrages à Plombières-les-Bains dimanche 30 juin, lors du premier round des législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Pauline Fresse (Rassemblement National) et Etienne Bachelart (Union de la gauche) avec respectivement 34,48% et 15,04% des électeurs. C'est aussi Christophe Naegelen qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription des Vosges, avec cette fois 48,33%, devant Pauline Fresse avec 33,43% et Etienne Bachelart avec 17,04%.

19:21 - Le défi de la participation analysé attentivement à Plombières-les-Bains L'étude des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Dimanche dernier, 29,02% des électeurs de Plombières-les-Bains n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 342 personnes en âge de voter à Plombières-les-Bains, 42,03% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 44,9% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Plombières-les-Bains ? La participation est incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. Le taux de participation à Plombières-les-Bains était de 70,98% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,93% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,48% au deuxième tour, ce qui représentait 1 018 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,92% au premier tour. Au deuxième tour, 46,57% des votants se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit israélo-palestinien, sont de nature à inciter les citoyens de Plombières-les-Bains (88370) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Plombières-les-Bains : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans les rues de Plombières-les-Bains, les élections sont en cours. Avec ses 1 571 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 148 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 13,67% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,73% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,24% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1770,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Plombières-les-Bains, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.