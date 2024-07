Résultat des législatives 2024 à Pouxeux (88550) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Le RN a lourdement séduit à Pouxeux en 2 ans

La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 19 points à Pouxeux entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Pouxeux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.