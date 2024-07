Résultat des législatives 2024 à Bussang (88540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Bussang ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indicateur. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Bussang, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,33% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (13,72%).

20:58 - 21 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Bussang Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Bussang ? Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Lors des dernières législatives à Bussang, le RN terminait également à la deuxième place sur le podium, 17,92% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 54,42% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 75,55%. Christophe Naegelen remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin dimanche dernier à Bussang ? A en croire les enquêtes des sondeurs établies jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient conserver une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Christophe Naegelen (Divers droite) a enregistré 45,32% des voix à Bussang le 30 juin dernier, lors du 1er tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Pauline Fresse (Rassemblement National) et Etienne Bachelart (Nouveau Front populaire) avec 38,16% et 15,33% des électeurs. C'est aussi Christophe Naegelen qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 48,33%, devant Pauline Fresse avec 33,43% et Etienne Bachelart avec 17,04%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Bussang ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Les chiffres montrent une participation de 65,79% lors du premier tour des législatives 2024 à Bussang, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 916 électeurs de Bussang s'étaient rendus aux urnes (soit 50,55%). La participation était de 50,05% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Bussang, le chiffre phare de ces législatives reste la participation L'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'abstention. Dans la ville, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 65,79%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 967 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,17% étaient allés voter. La participation était de 72,7% au premier tour, ce qui représentait 703 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,31% au premier tour et 44,65% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages seraient par exemple susceptibles de ramener les habitants de Bussang dans les isoloirs.

17:29 - Bussang : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Bussang, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 320 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 95 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le village, 8,36% des résidents sont des enfants, et 40,93% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 43,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 31,65% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 601,48 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Bussang, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.