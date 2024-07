Résultat des législatives 2024 au Syndicat (88120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les supporters du Front populaire au Syndicat ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,18% des votes au Syndicat. Un score en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 14 points au Syndicat L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà puissante au Syndicat entre le score de la formation nationaliste en 2022 (21,74%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,05%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Assez pour prévoir un ancrage solide du parti localement, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 au Syndicat ? Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de ce qui a eu lieu en 2022. Aux législatives à l'époque au Syndicat, le RN finissait également à la deuxième place, 21,74% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 47,67% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (70,14%). Christophe Naegelen remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Que peuvent montrer les scores de dimanche dernier pour Le Syndicat ? Christophe Naegelen (Divers droite) a réuni 50,47% des voix au Syndicat le 30 juin, lors du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Pauline Fresse (Rassemblement National) et Etienne Bachelart (Front populaire) avec respectivement 35,05% et 13,18% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Christophe Naegelen rassemblant cette fois 48,33%, devant Pauline Fresse avec 33,43% et Etienne Bachelart avec 17,04%.

19:21 - Elections législatives 2024 au Syndicat : un taux de participation inattendu ? L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Comme stipulé dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives au Syndicat était de 28,1%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 44,48% des inscrits sur les listes électorales du Syndicat avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 41,6% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne au Syndicat lors du deuxième tour des législatives ? La participation est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. La participation au 1er tour des législatives 2024 au Syndicat s'élevait à 71,9%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,71% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,81% au deuxième tour, ce qui représentait 1 237 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 représentait 53,16% au premier tour et 47,71% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français cumulée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à faire augmenter le taux de participation au Syndicat.

17:29 - Le Syndicat : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second round des élections législatives au Syndicat comme partout ailleurs. Avec une population de 1 876 habitants répartis dans 1 011 logements, cette commune présente une densité de 105 hab par km². Ses 128 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 603 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,21% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,67% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 51,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,98% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 572,21 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Le Syndicat incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.