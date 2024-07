Résultat des législatives 2024 à Raon-aux-Bois (88220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Raon-aux-Bois, qui va raffler les électeurs du Front populaire ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a accumulé les points du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Raon-aux-Bois, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,04% des votes dans la commune. Une somme à comparer néanmoins avec les 17,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le RN a solidement progressé à Raon-aux-Bois Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Raon-aux-Bois entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Raon-aux-Bois ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Raon-aux-Bois ? Il s'agit dorénavant de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Il y a deux ans, lors des législatives à Raon-aux-Bois, le RN finissait aussi à la deuxième place sur le podium, 22,05% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 42,75% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite avec 71,30%. Christophe Naegelen s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel équilibre à l'issue des législatives 2024 à Raon-aux-Bois ? D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste garderaient une centaine de sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des particularités locales. Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Raon-aux-Bois ont plébiscité Christophe Naegelen (Divers droite), qu'ils ont gratifié de 46,1% des votes. Pauline Fresse (Rassemblement National) et Etienne Bachelart (Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 38,01% et 15,04% des votants. C'est aussi Christophe Naegelen qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 3ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,33%, devant Pauline Fresse avec 33,43% et Etienne Bachelart avec 17,04%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Raon-aux-Bois ? L'étude des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Le 1er tour des législatives 2024 à Raon-aux-Bois a connu un taux d'abstention de 27,7%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 989 inscrits sur les listes électorales à Raon-aux-Bois, 41,66% avaient en effet déserté les urnes, contre une abstention de 44,76% il y a cinq ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Raon-aux-Bois, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention À Raon-aux-Bois, l'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. Dans la commune, dimanche, 27,7% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,15% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,34% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,86% au premier tour et 51,88% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont en mesure de pousser les habitants de Raon-aux-Bois à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections à Raon-aux-Bois : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Raon-aux-Bois, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 214 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 69 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 387 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,1%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 40,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 259,11 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Raon-aux-Bois incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.