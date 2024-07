Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice-sur-Moselle (88560) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN arrive vainqueur à Saint-Maurice-sur-Moselle ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

17:29 - Saint-Maurice-sur-Moselle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Maurice-sur-Moselle mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Dans la localité, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 36,3% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (42,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 579 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,76%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,95%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,35%, comme à Saint-Maurice-sur-Moselle, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.