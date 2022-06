Résultat des législatives à Domont - Election 2022 (95330) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Domont

Le résultat des élections législatives 2022 à Domont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Domont. À Domont, les 10073 citoyens inscrits dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Domont. Les habitants de 12 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise. Le niveau de la participation représente 46% des habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (4 655 votants). A l'échelle de l'agglomération, Dominique Da Silva a réuni 28% des votes. Il devance Romain Eskenazi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bruno Marcel (Rassemblement National) qui captent 28% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Domont Romain Eskenazi Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,59% 27,98% Dominique Da Silva Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,48% 28,49% Bruno Marcel Rassemblement National 14,90% 18,89% Andrijana Topuzovic Les Républicains 7,68% 7,17% Olivier Le Guevel Reconquête ! 6,28% 5,27% François Sacerdot Ecologistes 4,33% 4,92% Philippe Demaret Divers gauche 2,77% 2,08% Myriam Chikhane Droite souverainiste 1,84% 1,77% Kamel Zouine Ecologistes 1,52% 1,64% Valérie Suarez Divers extrême gauche 1,02% 1,11% Noel Coudert Divers extrême gauche 0,60% 0,68% Participation au scrutin Circonscription Domont Taux de participation 41,94% 46,21% Taux d'abstention 58,06% 53,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,39% Nombre de votants 29 089 4 655

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Domont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Domont ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Domont. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,87% et 1,21% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 31,43% à Domont pour ce premier tour. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Domont ? Les tendances nationales des dernières heures se répercuteront probablement à Domont ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle a baissé très près de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or à Domont, Emmanuel Macron glanait la meilleure place de la dernière présidentielle avec 27,57% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,35%. Suivaient, avec 20,38%, Marine Le Pen et enfin, à 7,35%, Éric Zemmour. 14:30 - À Domont, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation L'un des facteurs importants de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Domont. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,95% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 24,26% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est de nature à dépouiller les urnes de leurs électeurs à Domont (95330). 11:30 - À Domont quel était le score de la participation à Domont en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des précédentes législatives, 10 019 électeurs de Domont avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,92%). Le taux de participation était de 44,3% pour le second tour. 09:30 - 120 minutes de plus pour faire son devoir à Domont Ces législatives sont donc lancées ! À Domont, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 11 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 10018 habitants de Domont ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 10 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Domont : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,57% des votes au premier tour à Domont. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,35% et 20,38% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Domont avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 62,61% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 37,39% des votes. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les habitants de Domont (Val-d'Oise) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?