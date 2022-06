Résultat de la législative à Durtal : en direct

En direct

19:22 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Durtal ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Durtal, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 18,66% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,98% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 23,86% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Durtal, des sondages aussi parlants qu'en France ? Avec 29,96% des suffrages, au 1er tour à Durtal, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen arrivait deuxième à 29,8%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,66% et Valérie Pécresse à 5,14%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront sans doute la donne lors des législatives à Durtal, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Durtal L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Durtal. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence sont de nature à détourner l'attention des électeurs de Durtal du vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,28% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 26,12% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Durtal ? Au cours des précédentes élections, les 3 447 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières élections législatives, sur les 2 501 inscrits sur les listes électorales à Durtal, 60,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,9% pour le dernier round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.