Résultat des législatives 2024 à Bazouges Cré sur Loir (72200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bazouges Cré sur Loir, que vont décider les supporters du Front populaire ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire au premier tour. Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,95% des voix à Bazouges Cré sur Loir. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 21,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 1,38% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 17 points à Bazouges Cré sur Loir Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 17 points à Bazouges Cré sur Loir entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN aux élections législatives à Bazouges Cré sur Loir ? Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le second tour de ces élections. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Bazouges Cré sur Loir, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient également offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Bazouges Cré sur Loir. On retrouvait en effet Bruno Pinçon devant ses concurrents au premier tour, avec 26,73% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,60%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Bazouges Cré sur Loir ce dimanche ? Le 30 juin 2024, les citoyens de Bazouges Cré sur Loir ont placé en tête Romain Lemoigne (Rassemblement National), qui a accumulé 43,9% des bulletins de vote. Eric Martineau (Ensemble pour la République) et Mathilde Jack (Union de la gauche) suivaient en récupérant 27,79% et 17,95% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Romain Lemoigne qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 3ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Bazouges Cré sur Loir lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des dernières élections ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Bazouges Cré sur Loir était de 33,48%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 550 inscrits sur les listes électorales à Bazouges Cré sur Loir, 49,48% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 48,56% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Bazouges Cré sur Loir, la participation va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 ? À Bazouges Cré sur Loir, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement la participation. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,52%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,81% au premier tour. Au second tour, 45,68% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Bazouges Cré sur Loir ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 563 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 75,82% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 76,39% au second tour, c'est-à-dire 1 194 personnes. La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Bazouges Cré sur Loir (72200).

17:29 - Bazouges Cré sur Loir aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde manche des élections législatives à Bazouges Cré sur Loir comme dans toute la France. Dotée de 1 013 logements pour 1 951 habitants, la densité de la ville est de 69 habitants par km². Ses 107 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 606 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 32,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,48%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 044 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Bazouges Cré sur Loir, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.