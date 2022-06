Résultat de la législative à Ebersheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Au cours des scrutins passés, les 2284 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les dernières législatives, le pourcentage de participation représentait 40,24% au niveau d'Ebersheim au round numéro deux, autrement dit seulement 703 électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au second tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 33,84% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round de la législative. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Régionaliste qui captent respectivement 18,56% et 15,03% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le point de départ pour la coalition de gauche était de 18,16% avant ces législatives à Ebersheim. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés au premier tour dans la localité. Son représentant a obtenu 11,74% des suffrages le 12 juin dernier sur place. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,2% des voix au premier tour à Ebersheim. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,9% et 10,8% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 51,1% des voix face à Marine Le Pen (48,9%). En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les votants d'Ebersheim ( Bas-Rhin ) seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.